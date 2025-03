Un focus dedicato ai 5 club che hanno vinto il maggior numero di Champions League nella storia: scopri la classifica attuale delle migliori squadre

La Champions League 2024-25 sta riservando ben poche soddisfazioni alle squadre italiane, con le eliminazioni di Juventus, Atalanta e Milan. Solamente l’Inter difenderà l’onore del tricolore nel doppio incrocio con il Feyenoord. Proprio gli olandesi hanno eliminato i cugini rossoneri, in un esito sorprendente, come quasi tutti quelli che sono arrivati dai playoff.

L’Atalanta è stata fatta fuori dal Brugge, battuto 3-1 in casa dall’Aston Villa nella sfida d’andata egli ottavi di finale. Mentre i bianconeri hanno abbondonato la competizione a causa del PSV, che ha subito addirittura 7 gol dall’Arsenal in Olanda. Una figuraccia, specialmente per i club di Serie A, eliminati dalla Champions, da squadre abbordabili.

Un sogno svanito, non per l’Inter, come detto, che proverà un’impresa storica. I nerazzurri hanno vinto 3 volte il trofeo e puntano a un quarto titolo che gli permetterebbe di scalare la classifica all time. Il club non riuscirebbe, però, ad entrare ancora nell’olimpo assoluto. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus alle 5 squadre che hanno vinto più volte la Champions League.

Il Barcellona, i 5 trofei blaugrana

Si parte con il Barça, che entra in questa classifica per via dei suoi 5 titoli conquistati nella storia. Tutto parte nella stagione 1991/92, quando una punizione di Koeman infrange i sogni della Sampdoria al minuto 112. Dovranno passare ben 14 anni prima di rivedere i blaugrana sul tetto d’Europa, questa volta in finale contro l’Arsenal di Henry. La rimonta spagnola è firmata Eto’o e Belletti, tutto in 4 minuti.

Arriva poi l’epopea Messi con i successi nel 2008-2009 contro il Manchester United per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma e il bis contro i Red Devils nell’annata 2010-11 con la finale vinta per 3-1. L’ultimo successo del Barcellona in Champions è lontano nel tempo e risale addirittura a 10 anni fa. Nella stagione 2014-15 i catalani superano la Juventus per 3-1, coronando il punto più alto del calcio di Guardiola e del tridente Messi, Suarez, Neymar.

Il Liverpool, la squadra inglese più europea

Nessuno tra i club di Premier League ha vinto in Champions League come il Liverpool. I Reds hanno trionfato per 6 volte in questa competizione e, proprio come nel caso del Barcellona, per due volte contro squadre italiane. Il primo successo risale addirittura al 1976/77 contro il Borussia Monchengladbach per 3-1. Vittoria replicata un anno più tardi per 1-0 sul Club Brugge.

Tre anni dopo, gli inglesi battono il Real Madrid, in una delle pochissime finali perse dai Blancos in Champions. Basta una rete di Kennedy al minuto 81 per vincere il trofeo. Altri due anni e toccherà alla Roma finire vittima di una sconfitta in finale di Champions, per 4-2, addirittura ai calci di rigore. Stessa modalità, ma in una gara ancora più clamorosa, quella che si disputò nel 2005 contro il Milan.

La serata di Istanbul è una delle più tragiche dei tifosi rossoneri, con la squadra avanti 3-0 a fine primo tempo e ribaltata al punto tale da perdere ai calci di rigore per le parate di Dudek. Erano trascorsi 19 anni tra il quarto e il quinto successo e ne sono passati altri 14 per rivedere il Liverpool trionfare, questa volta contro il Tottenham in una finale a senso unico e vinta per 2-0.

Il Bayern Monaco, la regina di Germania

Una squadra per nazione, questa volta tocca al Bayern Monaco. Anche i tedeschi hanno 6 titoli, esattamente come il Liverpool, ma abbiamo deciso di inserirla dopo solamente per una questione cronologica sull’ultimo trofeo conquistato. Ma andiamo in ordine: i tedeschi vincono la loro prima Coppa dei Campioni nel 1973/74 asfaltando l’Atletico Madrid.

Una squadra schiacciasassi, che si ripete anche nei due anni successivi contro Leeds e Saint-Etienne. Da quel momento, un digiuno durato ben 25 anni, con la quarta vittoria che arriva solamente nel 2001 ai calci di rigore contro il sorprendente Valencia. Dopo altri 12 anni il Bayern conquista il titolo nel derby tedesco contro il Borussia Dortmund, per poi conquistare l’ultima Champions nel 2019/20 con il PSG. Un anno dopo il Liverpool e con gli stadi deserti per via della pandemia.

Il Milan, la storia del calcio italiano in Europa

Una storia gloriosa, un DNA europeo. Aggettivi giustissimi per il Milan, non di certo quello attuale, ma quello che in passato ha saputo farsi valere e non poco in Champions League. Prima dell’ultimo decennio, era la squadra con più titoli vinti, poi la storia è cambiata. Nessuno, però, potrà togliere ai rossoneri quanto conquistato in passato.

La prima delle 7 Champions vinte dal Milan risale al 1962/63 contro il Benfica. Sei anni più tardi, i rossoneri demolirono l’Ajax per 4-1 e ottennero il secondo titolo. Passarono vent’anni precisi e nel 1989 i rossoneri riuscirono ad avere la meglio sulla Steaua Bucarest. In quegli anni l’Europa non spaventava al Milan, che nel ’90 riuscì a battere anche il Benfica.

Nel 1994, fu sonoro il 4-0 rifilato al Barcellona per eliminarli dalla competizione. Storica, invece, la finale del 2003 tutta italiana contro la Juventus e vinta ai calci di rigore per 3-2 dai rossoneri. Milan, che è riuscito anche a vendicarsi del sopracitato Liverpool nel 2007. Risale a quell’anno l’ultima Champions del Milan. Un 2-1 che resta lontanissimo nel tempo, quasi 18 anni.

Il Real Madrid, la squadra regina della Champions

Oggi è facile per tutti immaginare un Real Madrid che lotta per la vittoria della Champions League, ma non sempre è stato così, almeno non per uno specifico periodo storico. La Champions League è il Real Madrid e viceversa. I Blancos hanno conquistato 15 titoli, di cui 5 consecutivi tra il 1956 e il 1960 contro Fiorentina, Milan, Reims (due volte) e Francoforte.

Nel 1966 toccò al Partizan, per poi andare incontro a un digiuno di ben 32 anni, con la vittoria madridista nel 1998 contro la Juventus. Due anni più tardi fu sconfitto il Valencia e altri due anni dopo, nel 2002, il Leverkusen. Per 12 anni i tifosi del Real hanno vissuto con la maledizione della decima, che sembrava non arrivasse mai.

Dalla stagione 2013/14 in poi, però, è iniziata una storia diversa. Sono stati vinti 6 titoli in 10 anni, cioè fino allo scorso anno. Le vittime? Atletico Madrid e Liverpool per due volte ciascuna, la Juventus e il Borussia Dortmund. In questa stagione la squadra di Ancelotti ha già eliminato il Manchester City dai playoff e vinto l’andata degli ottavi contro l’Atletico, candidandosi ancora una volta come una delle grandi favorite.