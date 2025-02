Juventus, incubo Champions: 6 anni di eliminazioni clamorose

La Juventus sta vivendo una serie di stagioni da incubo in Champions League: ripercorriamo gli ultimi 6 anni di eliminazioni clamorose

Un’ennesima serata da incubo, quella che la Juventus ha vissuto in Champions League. I bianconeri hanno perso per 3-1 contro il PSV, venendo ufficialmente eliminati dalla competizione. Niente ottavi di finale e niente retrocessione in Europa League per via del nuovo regolamento. Un fallimento totale, che si va a sommare a quelli di Milan e Atalanta del giorno precedente.

Per la Juve, la disfatta subita in rimonta in Olanda, rappresenta l’ennesimo tassello negativo in Champions. Abbiamo voluto ripercorrere le ultime 6 eliminazioni dei bianconeri dalla competizione. Tutte hanno del clamoroso, specie per l’avversario contro cui si sono verificate. Un trend che non trova la sua parola fine e che si arricchisce ogni anno di brutte figure.

L’Ajax delle giovani sorprese: il primo passo falso della Juve

Il nostro cammino inizia, come detto, 6 anni fa, nella stagione 2018/2019. La Juventus di Cristiano Ronaldo è una delle favorite per vincere la Champions League, dopo essere stata eliminata l’anno prima proprio dalla prodezza di CR7 in rovesciata. Il 5 volte Pallone d’Oro trascina i bianconeri ai quarti di finale dopo una clamorosa tripletta all’Atletico Madrid, ma l’avventura termina davanti alle giovani stelle dell’Ajax.

La squadra rivelazione della Champions di quell’anno, che tra andata e ritorno, riesce a vincere con un risultato totale di 3-2, eliminando l’allora corazzata di Allegri allo Stadium con un gol di De Ligt. L’olandese sarebbe poi diventato un calciatore della Juventus, senza troppa fortuna. Una sconfitta che fece molto rumore, per molti, quello, appariva come l’anno giusto per farcela. Con il senno di poi, diventerà la sconfitta contro l’avversario migliore rispetto ai 5 anni successivi. L’Ajax si fermò poi in semifinale contro il Tottenham.

Il Lione di Rudi Garcia: il ko nello stadio senza tifosi

Mentre in campionato la Juventus vince il suo ultimo scudetto, in Champions League il percorso dei bianconeri prosegue nel suo essere disastroso. La stagione 2019/20 è ovviamente caratterizzata dall’arrivo del Covid-19, che stravolge le nostre vite. Anche il calcio subisce un enorme scossone e il doppio incrocio tra Juventus e Lione si gioca a distanza di 6 mesi tra una partita e l’altra.

All’andata, a febbraio, i bianconeri cadono in Francia per 1-0. La sfida di ritorno si disputa a inizio agosto, in un Allianz Stadium deserto. La Juve ha la grande chance di ribaltarla, ma non riesce nell’impresa. Il gol al 12′ di Depay, infatti, taglia le gambe alla squadra di Sarri. La regola dei gol in trasferta, che valgono doppio, è ancora in vigore e il 2-1 finale per i padroni di casa non basta. A passare è Rudi Garcia, che eliminerà anche il Manchester City in semifinale, per poi arrendersi al Bayern Monaco, futuro vincitore della competizione.

Il Porto di Conceiçao: l’ennesima eliminazione agli ottavi

É un violento decrescendo ha cantato Rkomi al Festival di Sanremo e potremmo prendere in prestito le sue parole per rappresentare al meglio il percorso in Champions League della Juventus con il trascorrere delle stagioni. Nell’annata 2020/21, ancora senza tifosi presenti allo stadio per via delle norme anti Covid, i bianconeri guidati da Andrea Pirlo si schiantano contro il Porto di Conceiçao.

I bianconeri perdono 2-1 in trasferta in Portogallo, con la speranza di ribaltarla allo Stadium. All’andata va a segno Taremi, oggi all’Inter, al ritorno è Oliveira, (futuro calciatore della Roma ndr), a chiudere la pratica. La gara a Torino si spinge fino ai supplementari, con un 3-2 finale per la Juve che però non basta, ancora una volta per via della regola dei gol in trasferta. La rete su punizione al 115′ del centrocampista portoghese è la condanna finale. Il Porto verrà eliminato il turno successivo dal Chelsea che vincerà la Champions.

La debacle contro il Villarreal: Emery distrugge Allegri

Non c’è due senza tre, ancora una volta agli ottavi di finale. L’avventura della Juventus nella Champions 2021-22 si ferma davanti al Villarreal di Unay Emery. All’andata, in Spagna, i bianconeri passano avanti dopo neanche un minuto con il gol di Dusan Vlahovic, all’esordio assoluto nella competizione. Sembra una benedizione di un predestinato, non sarà così. L’andata si chiude 1-1 ed è tutto rimandato a Torino.

Come spesso abbiamo visto, però, nelle partite in casa la Juve non ce la fa. Che si sia trattato di differenza reti o meno, non è arrivato il passaggio del turno. Contro il Villarreal allo Stadium il match regge sullo 0-0 per 70 minuti, poi i bianconeri crollano, concedendo due calci di rigore agli spagnoli, che trionfano per 3-0 in trasferta. L’ennesima brutta figura. La squadra di Emery perderà in semifinale contro il Liverpool, dopo aver fatto fuori anche il Bayern Monaco.

La clamorosa eliminazione ai gironi: la figuraccia Maccabi

Di tutte le eliminazioni citate fin qui, la prossima è sicuramente la più clamorosa e umiliante nella storia della Juventus. La stagione è la 2022-23 e i bianconeri si ritrovano in un girone contro PSG, Benfica e Maccabi Haifa. I parigini sono, come sempre, una minaccia, ma ce la si può giocare a viso aperto, mentre i portoghesi hanno le sembianze dell’Ajax sorprendente di qualche anno prima. Restano però inferiori sulla carta. Il Maccabi sembra a tutti la squadra cuscinetto.

La Juventus sbaglia tutto quello che può essere sbagliato. Perde 5 partite su 6 nel girone, la più clamorosa proprio contro il Maccabi per 2-0 in trasferta. Un’eliminazione che non ha giustificazioni. Il PSG saluterà la competizione agli ottavi contro il Bayern Monaco, mentre il Benfica si fermerà ai quarti contro l’Inter futura finalista. La Juve retrocederà in Europa League, venendo battuta in semifinale dal Siviglia. Una figuraccia senza precedenti.

La caduta in Olanda: Thiago Motta perde col PSV

E siamo giunti all’ultima eliminazione in ordine cronologico della Juventus dalla Champions League. Dopo un anno senza coppe, i bianconeri tornano a giocare la competizione europea più importante, nel suo nuovo format. Addio ai gironi: spazio a una maxi classifica con promozioni dirette, playoff ed eliminazioni. La squadra di Thiago Motta non ce la fa a passare tra le prime 8 per via di un percorso altalenante, fatto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Il sorteggio, però, sembra sorridere alla Juve, che incrocia il PSV. Non un avversario da sottovalutare, ma sicuramente alla portata dei bianconeri. Passano gli anni, cambiano gli allenatori e i giocatori, ma il risultato è sempre lo stesso: Juventus eliminata. Questa volta non si arriva neanche agli ottavi, ma ci si ferma prima, ai playoff appunto. Dopo il 2-1 dell’andata, senza che sia neanche più in vigore la regola dei gol in trasferta, la sfida in Olanda va gestita con 2 risultati utili a favore di Thiago Motta.

Ma la serata è di quelle negative, un classico della Champions per la Juventus, che si fa rimontare 2-1 nei tempi regolamentari e perde per 3-1 ai supplementari. Un ennesimo fallimento, per una società che da 6 anni non riesce a superare avversari sulla carta più deboli, vivendo ancora di lontani ricordi legati a finali, comunque perse, ma che avevano almeno fatto sperare in esiti migliori.