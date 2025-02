Debacle a Eindhoven: la Juventus è fuori dalla Champions

Tracollo bianconero al ‘Philips Stadion’, con la squadra di Motta che si fa rimontare il 2-1 dell’andata. Yildiz e compagni fuori agli spareggi come Milan e Atalanta

Harakiri Juve a Eindhoven. Al ‘Philips Stadion’ serata amarissima per i bianconeri, che si fanno rimontare il vantaggio di 2-1 conquistato all’andata dicendo addio alla Champions League agli spareggi, come Milan e Atalanta ieri sera.

La Juventus è in controllo del match per tutto il primo tempo, poi nella ripresa il PSV alza i ritmi e trova il vantaggio con un gran gol dell’ex Inter Perisic. La reazione non è granché, ma Weah dai 25 metri trova la porta con un missile imparabile per Benitez. Gol annullato per fuorigioco di Kelly, poi dato dopo il consulto al VAR. La rete del pari sembrava potesse mettere in discesa il match, invece la squadra si abbassa troppo e il PSV torna avanti con Saibari.

La Juventus non ne ha più, Motta fa confusione coi cambi (prendendosi gli insulti dei tifosi sui social) ma il risultato non cambia. Si va ai supplementari, dove arriva il crollo definitivo: pasticcio di Gatti e Di Gregorio nell’area piccola, zampata di Flamingo e 3-1 del Psv. È il colpo del ko, un colpo durissimo che spedisce i bianconeri fuori dalla Champions

Tabellino PSV-Juve 3-1

MARCATORI: 53′ Perisic (P), 63′ Weah (J), 74′ Saibari, 98′ Flamingo (P)