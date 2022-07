Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo

Sono giorni frenetici sul calciomercato in cui la Juventus sta mettendo a segno diversi colpi di altissimo livello, a partire da Angel Di Maria.

Attenzione anche all’Inter che tenta l’accelerazione decisiva per Gleison Bremer; e il Milan è sempre alle prese con la trequarti. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

8.50 – Visite mediche in corso per Angel Di Maria al J-Medical: grande entusiamo tra i tifosi per l’arrivo del Fideo.

08.15 – Cresce sempre di più l’attesa per l’arrivo di Angel Di Maria: oltre 200 tifosi già presenti al J- Medical per le visite mediche dell’argentino con la Juventus.

📸 🇦🇷 #Juventus – Sale l’attesa per Angel #DiMaria: oltre 200 tifosi già presenti al J- Medical per le visite mediche dell’argentino 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KctAn6VyK3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2022

07.59 – Casale è arrivato alla clinica Paideia: al via la nuova avventura alla Lazio che ha chiuso il secondo difensore centrale dopo Gila.