FOTO CM.IT | Inter, l’agente di Dembele e Zagadou in sede: come stanno le cose

L’Inter si muove sul calciomercato e oggi c’è stato un nuovo incontro in sede con l’agente di Zagadou e Dembele. Ecco come stanno le cose

L’Inter continua a tenere calde diverse opzioni sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri ora potrebbero muoversi per un nome già emerso diverse settimane fa, come riportato ‘Calciomercatoweb’, e che ora potrebbe diventare concreto. Stiamo parlando di Dan-Axel Zagadou, difensore ora svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Un profilo di grande fisicità e anche di prospettiva che potrebbe arricchire la rosa a disposizione di Inzaghi. E oggi un indizio importante, o forse qualcosa in più, è arrivato da quanto successo nella sede dell’Inter. Infatti Sissoko, agente di Dembele e Zagadou, è stato proprio in sede. Il centrale è stato proposto ai nerazzurri, mentre l’attaccante è fuori portata per ingaggio. È andata, dunque, in scena una prima chiacchierata, ma il difensore già in partenza sembra il più fattibile.