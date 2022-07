L’Inter ha fatto una scelta precisa anche per quanto riguarda il ruolo di portiere: arriva un’altra ufficialità

L’Inter in queste settimane ha fatto scelte ben precise sul mercato, che è ancora in fermento nonostante i tanti colpi già messi a segno. Marotta ha portato ad Appiano Lukaku, Asslani, Mkhitaryan, Bellanova e ovviamente Onana. Il portiere camerunense è un’operazione fatta e finita da mesi, nei giorni scorsi è diventata anche ufficiale con visite mediche e firma.

Non solo, perché la dirigenza e Inzaghi hanno scelto la direzione di continuare anche con il capitano Samir Handanovic, per un altro anno, che può anche essere l’ultimo. Uno dei temi più discussi in questi giorni in casa nerazzurra è stato proprio quello sulle gerarchie tra i pali, visto che si tratta di due giocatori comunque importanti. Inzaghi ha confermato che il titolare resterà comunque lo sloveno, ma Onana è destinato a prendere il suo posto, anche se non è ancora chiaro con quali tempistiche. Non ha avuto più chance invece Ionut Radu, cresciuto nell’Inter e poi in mostra con la maglia di Genoa e Parma. In nerazzurro non è stato praticamente mai considerato, poi l’errore – sicuramente in compartecizione con Perisic – contro il Bologna per certi versi gli ha definitivamente ‘tagliato’ le gambe.

Allora il romeno è partito nuovamente, ancora in prestito. Era già definito il passaggio alla Cremonese, che ora è diventato anche ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Internazionale F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ionut Andrei Radu”, si legge nella nota dei grigiorossi. Radu ha giocherà la prossima stagione in Serie A con il club lombardo, poi è destinato a tornare all’Inter, dove ha un contratto in scadenza nel 2024.