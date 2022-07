Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di importanti acquisti fanno spazio in rosa: ufficiale una cessione definitiva

Il Milan al lavoro per preparare la nuova stagione, uomini di Pioli sul campo mentre il tecnico attende dalla dirigenza rinforzi di spessore. Le trattative in entrata, sanciti i rinnovi di Maldini e Massara, dovrebbero subire vistose accelerazioni in questi giorni, ma non si tratterà degli unici movimenti.

Rossoneri alle prese anche con alcune cessioni. Oggi, ufficializzata quella del brasiliano Duarte, che è passato a titolo definitivo all’Istanbul Basaksehir, dove si trovava in prestito dal gennaio 2021. Nel precedente anno e mezzo, aveva racimolato soltanto 9 presenze con la maglia del Diavolo.