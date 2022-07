Calciomercato Juventus, Di Maria gli ‘scippa’ la maglia: indizio inequivocabile

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Di Maria fornisce un ‘indizio’ importante: l’argentino gli porta via la maglia

Il giorno del raduno della Juventus si trasforma in quello tanto atteso da tutto l’ambiente bianconero. E’ il primo giorno di Di Maria, visite mediche e bagno di folla per il ‘Fideo’. L’esterno argentino arriva a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri e dare il surplus richiesto in termini di classe ed esperienza.

Dopo di lui, sarà la volta del ritorno di Pogba, atteso per domani al via della sua seconda avventura in bianconero. Una Juventus che alza la voce sul mercato e che per i prossimi giorni prepara altre operazioni piuttosto importanti. La necessità di ripartire dopo due quarti posti di fila è stringente, i piemontesi vogliono tornare ad essere protagonisti. Ma dall’arrivo di Di Maria arriva anche un indizio significativo e praticamente inequivocabile sulle prossime mosse.

Juventus, Di Maria ‘allontana’ Zaniolo

L’argentino infatti indosserà per la prossima stagione la maglia numero 22. ‘Togliendola’, di fatto, a chi potrebbe essere un futuro bianconero come Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma rimane nel mirino della dirigenza torinese. In questi giorni, tra i vari incontri avuti da Cherubini, si è discusso anche di Zaniolo. Ma chissà che da questa notizia non arrivi una ‘indicazione’ sulla effettiva fattibilità dell’affare, che resta, al netto delle richieste giallorosse, ancora tutto da costruire.