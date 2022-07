CM.IT | Giornata d’incontri per la Juventus: Arnautovic e Zaniolo sul tavolo

Dopo aver incontrato l’agente di Koulibaly, Federico Cherubini ha visto anche gli agenti di Arnautovic e Zaniolo: il punto

In attesa di veder scorrere i titoli di coda sulla questione Matthijs de Ligt, la Juventus continua a lavorare alacremente anche sul mercato in entrata. Legato a doppio filo al destino del difensore olandese, conteso da Bayern Monaco e Chelsea, è il nome di Kalidou Koulibaly. Nel tardo pomeriggio, Federico Cherubini ha incontrato il suo agente per discutere di un eventuale passaggio in bianconero del capitano azzurro, ma anche di Milenkovic.

Spostandoci di qualche metro più avanti sul rettangolo verde, la serata di oggi è stata molto importante anche sul fronte offensivo. Nelle scorse ore abbiamo documentato la presenza a Milano di Claudio Vigorelli e Marco Busiello. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, pur mantenendo vivi i contatti per Alvaro Morata che resta un obiettivo concreto di Max Allegri, i colloqui di oggi hanno riguardato soprattutto Nicolò Zaniolo e Marko Arnautovic.

Valutato 50-60 milioni di euro dalla Roma, il primo è da tempi non sospetti un obiettivo sensibile della Juve, che aspetta il momento giusto per presentare un’offerta ufficiale ai giallorossi. L’attaccante del Bologna, invece, è una delle piste che convincono maggiormente per il ruolo di vice Vlahovic. Nella lunga giornata milanese, prima di incontrare la Juve i due agenti hanno incontrato anche Ariedo Braida della Cremonese per parlare di altri argomenti.