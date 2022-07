La Juventus è scatenata: giornata milanese intensa per il club bianconeri. Diversi incontri per rafforzare la squadra di Allegri

Giornata movimentata per la Juventus. Il club bianconero sta trattando su più tavoli per riuscire a rafforzare la squadra.

Massimiliano Allegri aspetta rinforzi. La Juventus deve fare i conti con il possibile addio di de Ligt. Con l’olandese, sempre più ai saluti, è necessario guardare alle alternative di spessore e Koulibaly appare il prescelto del tecnico livornese. Come raccontato, nel tardo pomeriggio si è tenuto un incontro tra Federico Cherubini, ds della Juventus, e il noto agente, Fali Ramadani. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, Zaniolo sempre caldo

Come dicevamo, è stata una giornata intensa per i bianconeri che hanno incontrato a Milano anche l’agente di Nicolò Zaniolo, che ieri aveva avuto un un colloquio con Tiago Pinto della Roma, e di Alvaro Morata.

Il calciatore dei giallorossi è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri ma devono fare i conti con il club capitolino, che al momento non accetta contropartite tecniche. Lo spagnolo è ora a Madrid ma non rientra nei piani dell’Atletico, un suo ritorno a Torino non può di certo essere escluso.