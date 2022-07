La Juventus si muove per l’acquisto di Kalidou Koulibaly dal Napoli: incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del calciatore azzurro

Il calciomercato della Juventus non finisce ovviamente con gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba. Sappiamo che la ‘Vecchia Signora’ necessità di intervenire in difesa, dopo i saluti di Chiellini e l’addio sempre più probabile di Matthijs de Ligt. La retroguardia, di conseguenza, avrà bisogno di un rinforzo di peso, uno di quelli che scaldano la piazza.

In tal senso, non è un segreto il forte apprezzamento dei bianconeri verso Kalidou Koulibaly. Il centrale presenta il contratto col Napoli in scadenza giugno 2023, il che lo rende una pedina assai appetibile per le big d’Europa (si è parlato anche di Chelsea e Barcellona). I torinesi, però, fanno sul serio e stanno accelerando per strapparlo ai rivali partenopei e anticipare la concorrenza. Difatti, è iniziato nel tardo pomeriggio di oggi un incontro tra il direttore sportivo del club, Federico Cherubini, e il noto agente del difensore senegalese, Fali Ramadani, ancora in corso.

Calciomercato Juventus, incontro con l’agente di Koulibaly

Non sembrano esserci più dubbi. È Koulibaly il prescelto di Massimiliano Allegri per potenziare la difesa. È bene comunque sottolineare che si tratta di un’operazione tutt’altro che in discesa. Questo, soprattutto, perché il Napoli non vorrebbe cederlo alla Juventus. Tant’è che il patron De Laurentiis chiederebbe una cifra di gran lunga superiore ai piemontesi per la cessione.

Inoltre, vi abbiamo raccontato in esclusiva che il club campano farà arrivare all’ex Genk un’offerta per il prolungamento vicina o pari allo stipendio attuale, senza alcun bonus. Una deroga al nuovo tetto degli stipendi, dimostrazione importante della forte volontà degli azzurri di tenere il giocatore, anche ovviamente per evitare che possa passare all’acerrima nemica. C’è fiducia: sarà, quindi, decisivo Koulibaly, con la Juventus che adesso ha iniziato ufficialmente a muoversi.