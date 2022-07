Lazio trema, cessione Muriqi in bilico: servono nuove visite

La Lazio trema perché il trasferimento di Vedat Muriqi al Club Brugge sembrerebbe essere appeso a un filo: servono altre visite mediche

Il calciomercato della Lazio ha subito una scossa con le entrate di Gila e Casale in difesa. I biancocelesti però continuano a lavorare anche per sfoltire la rosa, soprattutto per quanto riguarda i giocatori rientrati dai prestiti e che non fanno parte del progetto di Maurizio Sarri.

In particolare con le valigie pronte c’è Vedat Muriqi, a un passo dal passaggio al Club Brugge. Ma proprio il trasferimento del bomber kosovaro sembrerebbe essere appeso a un filo. Infatti come riportato da ‘Voetbalprimeur.be’, le visite mediche di Muriqi con il club belga non avrebbero convinto a pieno e sabato l’attaccante dovrà svolgere ulteriori accertamenti. Anche Enrico Camelio alla CMIT TV ha sottolineato: “Le visite di Muriqi con il Club Brugge non sono andate bene”. Dunque la Lazio trema in attesa di scoprire l’esito dei nuovi controlli che verranno effettuati sul calciatore.