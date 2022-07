Calciomercato Juventus, i bianconeri avanzano per il bomber di scorta: il vice Vlahovic può arrivare grazie ad uno scambio

La Juventus al via della nuova stagione raccoglie l’entusiasmo dei tifosi, visite mediche per Angel Di Maria e mercato che, dopo l’argentino e Pogba, promette di non fermarsi qui e di avere una poderosa accelerazione nei prossimi giorni.

Tra gli obiettivi principali della dirigenza in questi giorni, andato via Morata e sebbene un ritorno dello spagnolo non sparisca completamente dai radar, c’è la necessità di accaparrarsi un vice Vlahovic di buon livello. Alle spalle del serbo servirà un giocatore di comprovata affidabilità e di garantire gol e giocate quando chiamato in causa. In questo senso, da un po’, le idee sono piuttosto precise sull’identikit.

Calciomercato Juventus, la chiave per convincere il Bologna per Arnautovic

Juventus che, come raccontato da Calciomercato.it ha avuto contatti, l’altro giorno, per parlare di Marko Arnautovic, il cui corteggiamento prosegue. Il Bologna non vorrebbe privarsi dell’austriaco, che ha dimostrato grandi doti tecniche e di leadership. Secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri sarebbero vicini alla risoluzione del puzzle convincendo i rossoblù con una contropartita tecnica da aggiungere al discorso economico. Nello specifico, Daniele Rugani, ancora una volta sul mercato e che potrebbe finire in Emilia. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni per trovare una quadra definitiva, Allegri attende il bomber di scorta.