Il Milan accelera sul calciomercato e ha la chiara intenzione di mettere a segno un colpo importantissimo per Pioli: attenzione alla doppia cessione

Il Milan non ha intenzione di stare a guardare ed è pronto a fare la voce grossa sul calciomercato, mettendo a segno almeno un paio di colpi importanti e che diano nuova linfa alla rosa di Stefano Pioli.

Un ruolo nevralgico e che i rossoneri hanno tutta l’intenzione di rafforzare è quello del trequartista. E il profilo che rispecchia alla perfezione l’identikit del diavolo sembra quello di Charles De Ketelaere. Parliamo di un classe 2001 che ha dalla sua grande talento, qualità e anche un fisico di tutto rispetto e che in Italia può fare la differenza. Ora i campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di accelerare per un colpo che in Italia può fare la differenza. E non solo nel breve termine.

Il Milan accelera per De Ketelaere: in due possono partire

Un colpo sul calciomercato che, però, potrebbe portare a qualche sacrificio. Ne ha parlato su Twitter il giornalista Alexandre Braeckman su Twitter. I contatti tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere vanno avanti bene. Il Milan, però, prevede di vendere due giocatori per limitare le proprie spese e sistemare i conti. Il Milan, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di superare i 30 milioni netti e studia la formula giusta. I contatti, insomma, vanno avanti bene e con calma, ma bisogna ancora trovare la quadra perché il trequartista arrivi a Milano. Nessun cambio di posizione per il Leeds, che ora deve aspettare.