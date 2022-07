Il Monza si conferma a dir poco scatenato sul calciomercato, affare fatto per un altro colpo in entrata: accordo raggiunto, ritorno in Serie A

Il Monza targato Berlusconi non si ferma più. Freschi gli acquisti di Pessina dall’Atalanta e Birindelli dal Pisa, ma i brianzoli non hanno la minima intenzione di accontentarsi. E adesso l’amministratore delegato, Adriano Galliani, porta a termine un’altra importante operazione in entrata.

Stiamo parlando di Marlon Santos da Silva Barbosa – meglio noto semplicemente come Marlon -, giocatore di proprietà dello Shakhtar Donetsk che in Serie A ha già vestito la maglia del Sassuolo. Il terzino brasiliano si appresta a tornare nel massimo campionato italiano. Accordo raggiunto tra le parti in causa, col classe ’95 che approda alla corte di Giovanni Stroppa in prestito secco.

Calciomercato Monza, chiuso l’affare Marlon: firma in arrivo

Sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli e l’operazione è ormai definita. Vanno scambiati i documenti, dopodiché Marlon potrà intraprendere il viaggio per l’Italia propedeutico a visite mediche e firma sul contratto. Il suo arrivo è previsto per l’inizio della prossima settimana. Difficile tenere il conto degli affari del Monza andati a buon fine. E non finisce qui, perché i lombardi vogliono sognare. Tant’è che, oltre alle suggestioni Dybala e Icardi, vanno registrati anche dei contatti con l’entourage di Cavani. L’obiettivo è ben chiaro a tutti: il duo Galliani-Berlusconi vuole stupire.