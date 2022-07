Il Monza sogna un grande colpo in attacco per affrontare al meglio la sua prima stagione in Serie A: spunta un nome nuovo

Adriano Galliani ha raccontato più volte dell’immutata passione con cui Silvio Berlusconi si occupa del Monza. La stessa che metteva nel Milan da Champions. Ma altrettanto si può dire dell’ad della società brianzola neopromossa. Si sta appassionando colpo dopo colpo alla costruzione di una squadra che vuole vedere nella parte sinistra della classifica. E andando davanti di questo passo il sogno corre il… rischio di diventare realtà. Sono sempre loro, quelli di Nesta, Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Redondo, Baggio, Weah e chi più ne ha più ne metta.

E’ cambiato il tempo, è cambiato il contesto, ma nel loro Monza hanno già portato Cragno, Ranocchia, Sensi, Pessina. E non è finita. C’è l’idea di un grande colpo in attacco. Nella testa dell’ineffabile coppia il centravanti del Monza potrebbe essere un nome ad effetto, uno dei grandi ancora senza squadra o in rotta nei loro rispettivi club. Bisogna lasciar scorrere il mercato, come dice Galliani un grande saggio in materia. Parole che l’ad dei brianzoli ha pronunciato rispondendo alle domande su Mauro Icardi, al quale il Psg sta sbattendo la porta in faccia. Un rapporto di convivenza sempre più difficile quello tra l’attaccante argentino e il club di Parigi, che lo ha spinto progressivamente ai margini del progetto. Su Maurito negli ultimi giorni sarebbe emersa qualche perplessità riferita alla tenuta fisica: un tema in cui, al di là della complessità dell’operazione, il Monza starebbe riflettendo.

Calciomercato Monza, occhio al sogno Suarez

Non è l’unica pista ambiziosa quella che porterebbe all’ex Inter. Un’altra strada, ma questa davvero molto stretta, guiderebbe il Monza verso Edin Dzeko, che l’Inter saluterebbe molto volentieri per fare spazio a Paulo Dybala. Ma si sa che l’ambizione dell’attaccante bosniaco è quella, se non sarà possibile restare a Milano con l’Inter, di trovare un club di prima fascia. Immaginare che Edin accetti l’eventuale corte del Monza appare davvero difficile. Poi c’è Edinson Cavani, ancora senza squadra: a lui aveva pensato anche la Salernitana, il Monza sta valutando come provare a giocarsi eventualmente le sue carte. Nel novero dei sogni già sondati, secondo Calciomercato.it, potrebbe rientrare anche Luis Suarez, anche lui a spasso: chiaro che rispetto agli ingaggi andrebbero trovate alchimie ma escluderle a priori significherebbe sottovalutare l’ineffabile duo Berlusconi-Galliani.

Il percorso a caccia di una punta d’impatto, scendendo il gradino alto dei sogni, arriverebbe a quell’Andrea Pinamonti che risponderebbe ad un altro tipo di identikit, ovvero l’attaccante talentuoso in rampa di lancia che ha bisogno di iniziare la vera e proprio fase di decollo. Il Monza può offrirgli questa possibilità, anche se il ragazzo e il suo entourage, sembrano ancora ammalati dall’idea del salto di “categoria” dopo l’esperienza all’Empoli.

Salto che il mercato finora non ha accordato, visto che l’Atalanta ha il problema di dover far uscire Zapata o Muriel, la Fiorentina è andata su Jovic e altri segnali finora non sono arrivati. Pinamonti deve stare solo attento a non correre il rischio, inseguendo una pur legittima ambizione professionale, di ritrovarsi poi costretto ad accettare quel che capita. Il Monza non è quel che capita, ed è già tornato una seconda volta. Mai abusare di Galliani…

Giorgio Alesse