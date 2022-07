Romagnoli si è svincolato dal Milan a fine stagione dopo sette anni e la vittoria dello Scudetto al termine proprio della scorsa annata

Alessio Romagnoli e la Lazio, un matrimonio che s’ha da fare. Una telenovela, mille episodi, colpi di scena, tira e molla, che ha avuto sempre e solo un obiettivo in testa per tutti. Il ritorno a casa. Il difensore romano, conosciuto al grande calcio grazie alla Roma, chiude in qualche modo un ciclo e tornerà a vestire la maglia della Lazio, stavolta non solo sui social.

Negli ultimi giorni i social biancocelesti si sono scatenati a caccia dell’ultimo aggiornamento, l’ultim’ora in direzione Formello. Qualche ostacolo c’è stato, superato anche grazie alla volontà comunque di trovare un punto d’incontro. Romagnoli firmerà con la Lazio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it la trattativa è ormai chiusa e i tifosi aspettano solo di conoscere la data dell’arrivo e delle visite mediche per accoglierlo.

L’ex difensore del Milan guadagnerà circa 3 milioni a stagione, bonus compresi, per tornare a casa. Ma ci siamo davvero, la telenovela è praticamente all’episodio conclusivo e per i laziali, stavolta, ci sarà il lieto fine. Anche se tanti, ormai, ci crederanno solo vedendolo in ritiro ad Auronzo. Qualcosa che accadrà a breve.