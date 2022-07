Nicolò Casale è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore è arrivato alla clinica Paideia per le visite mediche

Nicolò Casale è (finalmente) sbarcato a Roma. La Lazio ha chiuso il secondo difensore centrale dopo Gila: oggi l’ormai ex Verona è arrivato in Paideia per le visite mediche di rito, a coronamento di una lunghissima e per certi versi estenuante trattativa, tra rilanci e inserimenti, soprattutto del Monza.

Il centrale classe ‘98 è arrivato in clinica anche con un quarto d’ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia, tampone (senza sorprese) e via con le visite. Casale si è mostrato ovviamente sorridente, ha firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti ad accoglierlo. Nelle prossime ore raggiungerà il ritiro di Auronzo, così come Marusic e Hysaj che arriveranno a breve per le visite di idoneità per i nazionali (Milinkovic-Savic arriverà la prossima settimana).