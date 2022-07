Ancora incerto il futuro dell’attaccante di proprietà della Juventus, Matteo Brunori, protagonista la scorsa stagione col Palermo: l’italo-brasiliano è deluso, cosa sta succedendo

Matteo Brunori e un futuro ancora da scivere. Come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, di recente è avvenuto un summit – negli uffici milanesi della Juventus – tra l’agente dell’italo-brasiliano classe ’94, il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, e la dirigenza bianconera, per cercare di trovare un punto d’incontro.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la punta – grande protagonista della promozione dei rosanero in Serie B – è ora delusa. Questo perché gli era stato promesso un accordo tra il Palermo targato City Group e la Juventus, e invece no. Nel vertice andato in scena nei giorni scorsi i rosanero hanno lasciato l’incontro senza trovare l’intesa con i bianconeri e così anche l’intesa tra il calciatore e i siciliani torna in discussione. Inevitabile riprendere in mano le offerte di Bari e Cagliari, arrivate tempo fa.

Si tratta di proposte importanti, ma che il giocatore aveva messo da parte proprio perché intendeva continuare a dare priorità al club che lo ha reso grande. Saranno giorni intensi per Brunori: il giocatore vuole conoscere la sua prossima destinazione.