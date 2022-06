CM.IT | Incontro in corso Juve-Palermo per Brunori: le ultime

Di proprietà della Juventus, Brunori ha trascinato il Palermo in Serie B mettendo a segno ben 29 gol. Sull’attaccante ci sono anche Genoa e Cagliari

Il Palermo vuole chiudere per l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Brunori, tra i grandi protagonisti della promozione in Serie B. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, negli uffici milanesi della Juventus (proprietaria del cartellino) è in corso un vertice tra l’agente del bomber classe ’94, il Ds dei rosanero Castagnini e la dirigenza bianconera.

Brunori è ambitissimo, specie in cadetteria dove lo vogliono due big come Genoa e Cagliari. L’intenzione del 27enne italo-brasiliano, l’anno scorso autore di ben 29 gol e apprezzato pure in Serie A da Cremonese e Sampdoria, è tuttavia quella di proseguire l’avventura in rosanero.