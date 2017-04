Monaco, Jardim 'snobba' il PSG: la testa è già alla Juve!

26/04/2017 16:42

MONACO JUVENTUS JARDIM - Stasera c'è il PSG, ma la testa del Monaco e di Leonardo Jardim è già alla Juventus. L'allenatore monegasco ha infatti lasciato a riposo ben nove giocatori, snobbando un po' la semifinale di Coppa di Francia al cospetto dell'undici di Emery. "Non abbiamo molta scelta, dovremo fare turnover e risparmiare i giocatori più utilizzati in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions, Non possiamo rischiare di giocare con la stessa formazione con il Paris Saint - Germain", ha spiegato Jardim in conferenza stampa.



Le priorità per il Monaco sono la Champions League e la Ligue 1, con Falco e compagni attesi dalla doppia sfida con la Juventus e dagli ultimi e decisivi incontri in campionato, che vede la formazione del Principato in testa al PSG ma con una partita in meno. Due buoni motivi dunque per lasciare a riposo tanti big per la partita di stasera: oltre a Mendy, Lemar, Glik, Jemerson, Moutinho, Bakajoko e Sidibé, Jardim non ha convocato neanche le punte di diamante Falcao e Mbappé. Praticamente quasi tutte pedine dello scacchiere titolare che mercoledì prossimo dovrebbe affrontare la Juve nell'andata del 'Louis II'.

G.M.