PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-CROTONE: Falcinelli dirompente, Schick delizioso

Davide Ritacco

23/04/2017 16:57

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-CROTONE PROMOSSI E BOCCIATI – Il Crotone ci crede ancora. La rincorsa non è finita. Simy al 80' regala il gol vittoria ma il grande protagonista è Falcinelli con gol e assist. Schick impreziosisce la sua prima stagione di A con un gol capolavoro e fa impazzire Ferrari. Torreira è il faro di centrocampo e Quagliarella gioca da leader.

SAMPDORIA

Puggioni 6 – Sedicesima partita in stagione come il compagno Viviano. Efficace come Viviano anche stasera ha dimostrato di non essere secondo a nessuno.

Bereszynski 6,5 – E' più impegnato a tenere la linea tanto cara al suo allenatore. Sempre attento concede poco o nulla dalla sua parte.

Silvestre 6 – Rischia qualcosa nei primi minuti con Falcinelli poi invece si permette anche qualche uscita di classe. Non può intervenire sul gol.

Skriniar 5 – Si perde Trotta nell'occasione del gol del pareggio, l'attaccante gli passa alle spalle e mette al centro per il gol di Falcinelli.

Dodô 6 – Una prestazione altalenante come sempre. Buona in fase di spinta meno in quella difensiva. Giampaolo lo richiama in panchina. Dal 73' Regini 5 – Il suo ingresso secondo Giampaolo doveva dargli copertura ed invece è arrivato il gol.

Barreto 6 – Prestazione dietro le quinte. Non si vede molto ma il suo lavoro oscuro favorisce le giocate dei compagni. Dall'84' Alvarez s.v.

Torreira 7 – E' il miglior interditore di tutta la Serie A, nonostante la sua giovane età, ha saputo imporsi e sa impostare come pochi.

Praet 6 – Si allarga costantemente sulla sinistra lavorando bene con Dodò in fase di possesso, meno in quella difensiva dove Falcinelli si inserisce. Dal 68' Djuricic 5,5 – Il suo ingresso in campo non dà quella freschezza che cercava Giampaolo.

Bruno Fernandes 6 – Qualche passaggio illuminante ma troppo spesso sparisce dal match. Finisce il match senza infamia e senza lode.

Quagliarella 6,5 – E' un giocatore che ha ormai completato la sua maturazione. E' perfettamente calato nel ruolo di capitano e leader della squadra conducendo per mano i più giovani.

Schick 7 – E se nei blucerchiati fosse nata una nuova stella? Il gol che fa è semplicemente una giocata da campione assoluta. Una magia che ha ricordato molto quella di Bergkamp in un Arsenal-Newcastle di qualche anno fa.

All. Giampaolo 5,5 – Dopo il buon primo la sua squadra cede alla maggiore motivazione del Crotone che non molla mai e ribalta il risultato. Schick ha comunque un avvenire luminoso.

CROTONE

Cordaz 6,5 – Non può far molto sull'invenzione di Schick, se lo ritrova davanti. Bravo nelle uscite specialmente su Quagliarella.

Rosi 6 – Nel primo tempo sfiora anche il gol però non riesce a trovare continuità nelle sue incursioni anche perché la Sampdoria lo impegna molto.

Ferrari 5 – Schick lo fa ammattire per almeno un'ora. Poi riesce un po' a prendergli le misure ma il ragazzino d’oro lo tiene in pressione costante.

Ceccherini 5,5 – Si alza molto per intercettare il pallone ma i piani si sgretolano subito, prima prende un autopalo e poi perde il controllo della difesa.

Martella 6 – Sfiora il gol con un sinistro da oltre trenta metri ma a parte la prodezza balistica poco altro.

Rhoden 5 – Si fa notare più per i falli che per meriti che di solito ha. Una partita sottoritmo. Dal 59' Stoian 6 – Con il su ingresso Nicola alza il baricentro mentre lui alza il ritmo della partita.

Crisetig 6,5 – Torreira e Barreto fanno la voce grossa e lui la vede sempre molto poco nel primo tempo. Nella ripresa la musica cambia e fa il suo dovere.

Barberis 6 – Lo stesso destino del compagno di reparto. Cuce con calma e precisione e poco a poco guadagna campo.

Nalini 6 – Lotta sempre su ogni pallone e copre tutta la fascia con molto sacrificio. Sfiora il gol con un colpo di testa pericoloso. Dall'80' Acosty s.v.

Trotta 6 – Si vede poco ma mette dentro l'assist per il pareggio di Falcinelli che rilancia le ambizioni del Crotone. Dal 75' Simy 7 – Entra e segna il gol vittoria. Mai sostituzione è stata più azzeccata. Il nigeriano segna il suo terzo gol in A, il secondo in consecutivo.

Falcinelli 7,5 – Un gol e un assist. Sta letteralmente trascinando il Crotone quantomeno a sperare nella salvezza. Sta attraversando un momento di forma eccezionale e Nicola non può fare a meno di lui.

All. Nicola 7 – Questa squadra non molla mai. Vittoria importantissima. Una squadra coriacea, con un Falcinelli in più. Il ruolino di marcia è del tutto incoraggiante per raggiungere la salvezza, peccato per la vittoria dell’Empoli a San Siro ma la strada è quella giusta.

Arbitro: Rizzoli 6 – Gara delicata per via del Crotone invischiato nella lotta per non retrocedere. Il fischietto di Bologna non interviene al 7' quando Silvestre spinge Falcinelli in area di rigore, resta qualche dubbio. Falcinelli protesta ancora al 24' per un fallo al limite di Skriniar ma Rizzoli sembra ben posizionato e decide di lasciar correre. Con esperienza gestisce le situazioni più pericolose.

TABELLINO

SAMPDORIA-CROTONE 1-2

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Dodô (dal 73' Regini); Barreto (dal 84' Alvarez), Torreira, Praet (dal 68' Djuricic); Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. A disp.: Viviano, Falcone, Pavlovic, Simic, Palombo, Cigarini, Budimir. All: Marco Giampaolo

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rhoden (dal 58' Stoian), Crisetig, Barberis; Nalini (dal 80' Acosty), Trotta (dal 75' Simy), Falcinelli. A disp: Festa, Viscovo, Dussenne, Mesbah, Sampirisi, Claiton, Pezzi, Kotnik, Sulijc, Acosty, Simy. All: Davide Nicola

Arbitro: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 21' Schick (S), 67' Falcinelli (C), 80' Simy (C)

Ammoniti: 61' Praet (S), 62' Ceccherini (C), 79' Ferrari (C), 83' Falcinelli (C)

