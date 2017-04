23/04/2017 15:39

MILAN EMPOLI GALLIANI / Il derby non lo aveva visto nella sua solita posizione, ma il richiamo dello stadio è stato troppo forte per Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan è a 'San Siro' per assistere alla gara della formazione di Montella contro l'Empoli. Prima uscita da ex dopo oltre trent'anni ai vertici della società rossonera.

B.D.S.