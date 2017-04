Calciomercato Milan, cessione Bacca a prezzo di 'saldo'

23/04/2017 08:42

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / Il destino di Carlos Bacca appare ormai segnato: l'attaccante colombiano è destinato a lasciare il Milan a fine stagione. Secondo quanto si legge oggi in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', il suo valore di calciomercato è in 'picchiata' alla luce del rendimento offerto in campo in questa stagione e tenendo conto dell'età (a settembre farà 31 anni): Bacca, infatti, potrebbe lasciare il Milan in estate per 15 milioni.

In inverno, Bacca ha detto 'no' alla Cina, come confermato dal suo agente a Calciomercato.it. Inghilterra (il West Ham avrebbe fatto 'carte false' per averlo in passato) e Spagna sono due piste percorribili.

S.D.