Serie A, Atalanta-Bologna 3-2: gara pazza, Caldara mette ordine sul finale!

22/04/2017 19:56

SERIE A ATALANTA-BOLOGNA / L'Atalanta non cade in casa contro il Bologna nonostante la reazione degli emiliani, che sotto di due gol riescono a pareggiare fino alla rete finale di Caldara. Ad aprire le marcature ci pensa Conti, seguito a ruota da Freuler per il raddoppio. Doppio vantaggio che dura due giri d'orologio fino al gol di Destro ad accorciare le distanze. Dopo il break negli spogliatoi è Di Francesco a ristabilire la parità sul 2-2, situazione che dura fino alla rete di Caldara: 3-2 finale e tre punti a Bergamo.

Atalanta-Bologna 3-2: 3' Conti (A), 14' Freuler (A), 16' Destro (B), 61' Di Francesco (B), 75' Caldara (A)

Classifica: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 70, Atalanta* 63, Lazio 61, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna* 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.

*una partita in più