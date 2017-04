Sassuolo-Napoli, Sarri duro sul futuro: "Il prossimo anno potrebbe essere l'ultimo"

Oscar Maresca

22/04/2017 13:38

SASSUOLO NAPOLI SARRI / L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa il lunch match di domani contro il Sassuolo. Tante le domande e gli argomenti, anche di calciomercato, trattati dal tecnico: dal rinnovo di Insigne col Napoli alle condizioni di Hamsik, passando per l'analisi del momento azzurro. C'è stato spazio per parlare anche del suo futuro al Napoli. Anche il tecnico infatti potrebbe diventare un pezzo pregiato del calciomercato Napoli in uscita qualora non continuasse la sua esperienza in azzurro. Sarri ha dichiarato: "Non ho un contratto lungo, a livello teorico il prossimo anno potrebbe anche essere l'ultimo". E' però difficile pensare che il presidente De Laurentiis lasci andare via il tecnico al termine della prossima stagione senza discutere di un eventuale prolungamento del contratto.

Sassuolo-Napoli, Sarri parla delle condizioni di Hamsik e del sogno scudetto azzurro

Le recenti news da Napoli vedono lo slovacco Hamsik in ripresa. Sarri è convinto di poterlo avere a disposizione domani: "Vediamo come si sente oggi. C'è ottimismo: è solo un piccolo acciacco. Lui non voleva nemmeno fermarsi". Il capitano azzurro dovrebbe quindi essere regolarmente in campo al 'Mapei Stadium'. Lì gli azzurri avranno il compito di non mancare l'appuntamento coi tre punti. Sebbene la lotta per il secondo posto sia ancora tutta da combattere, lo scudetto per Sarri e per la compagine azzurra resta ancora un sogno con un piccolo spiraglio di concretezza: "Il Napoli attuale non può programmare lo scudetto, ma noi dobbiamo cercare l’evento che va al di là della razionalità e della logica. Abbiamo l’obbligo di cercare il sogno, un piccolo margine c’è ancora. E' giusto che i ragazzi abbiano l'obiettivo del secondo posto ma non ci sono margini d'errore".