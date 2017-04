Calciomercato Napoli, Mertens resta: sarà bagarre per il ruolo di prima punta

Oscar Maresca

20/04/2017 19:44

NAPOLI MERTENS ATTACCO / L'attacco del Napoli è diventato una vera e propria macchina da gol. Sono settantasei i centri in campionato che fanno dell'offensiva azzurra la migliore in Italia. Ben 4 invece i giocatori partenopei in doppia cifra, record assoluto in Europa. E come se non bastasse, ben 14 sono i diversi giocatori azzurri andati in gol. Numeri impressionanti che testimoniano sempre più l'ottima stagione che sta vivendo il Napoli. Non tutti gli attaccanti in rosa stanno però trovando spazio e, con l'inizio del calciomercato alle porte, la società di De Laurentiis dovrà fare le opportune valutazioni. Dries Mertens sta per rinnovare, mancano solo gli ultimi dettagli e poi sarà annunciata l'ufficialità. Anche Lorenzo Insigne è vicino al rinnovo, il nodo diritti d'immagine sembra ormai essere risolto. Callejon è la certezza, Milik e Pavoletti le incognite. Tutto però dipenderà da chi ricoprirà il ruolo di prima punta e attualmente in rosa il Napoli ha 3 giocatori per una maglia.

Calciomercato Napoli, Mertens rinnova e resta: l'attacco azzurro potrebbe cambiare

Con Mertens e Insigne quasi certi del rinnovo, l'offensiva partenopea potrebbe subire dei cambiamenti per la prossima stagione. Qualora Sarri deciderà infatti di continuare ad impiegare Mertens al centro dell'attacco con Milik pronto a sostituirlo, Pavoletti potrebbe essere di troppo e chiedere di andar via di fronte alla prospettiva di giocare sempre meno. Ma la rosa andrebbe comunque completata o con una terza punta o con un altro esterno sinistro, ipotesi che renderebbe "ufficiale" la metamorfosi di Mertens, spostato definitivamente punta centrale con Insigne e un altro esterno a giocarsi il posto a sinistra. Il calciomercato Napoli potrebbe fornire la soluzione a questo dubbio. Intanto Sarri si gode le ottime prestazioni del suo reparto avanzato e punta all'unico obiettivo stagionale ancora raggiungibile: il secondo posto. Con i numeri realizzati finora, l'accesso diretto alla prossima Champions League è davvero possibile.