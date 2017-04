Barcellona-Juventus, Bonucci spiega lo 'schiaffo' di Chiellini

20/04/2017 18:17

BARCELLONA JUVENTUS BONUCCI CHIELLINI MESSI / Ha fatto discutere l'episodio nei minuti finali di Barcellona-Juventus, quando Chiellini ha 'schiaffeggiato' Bonucci, intento a scambiare qualche parola con Lionel Messi. Il numero 19 bianconero, che al fuoriclasse argentino aveva chiesto, ottenendola, la maglietta a fine partita, ha spiegato l'accaduto a 'Sky': "Ci tenevo ad avere la maglietta di Leo - ha detto - E' un cimelio che farà piacere a mio figlio Lorenzo. Stamattina ho visto il video di ieri sera e ho sorriso, lo 'schiaffo' di Chiellini non è stato assolutamente una 'ripresa' da parte sua. Più volte durante la partita ci siamo incitati per tenere alta la tensione. Il 'cazzotto' in quel momento era un modo per caricarmi, eravamo al 90' e avevamo preso una punizione importante".

N.L.C.