Barcellona-Juventus, quando Zalayeta zittì il Camp Nou: un dolce ricordo bianconero

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

19/04/2017 18:14

JUVENTUS BARCELLONA ZALAYETA / Mancano pochi istanti al fischio di inizio, da parte dell'arbitro Kuipers, dell'attesissimo quarto di finale di ritorno di Champions League al Camp Nou tra il Barcellona e la Juventus. I bianconeri sono chiamati a difendere il 3-0 dello Juventus Stadium firmato dalla doppietta di Paulo Dybala e dalla rete di Giorgio Chiellini; niente campionato, niente calciomercato; per una notte tutti pensieri saranno rivolti all'obiettivo di conquistare la semifinale della maggiore competizione europea. Dolci ricordi ritornano in mente tornando indietro nel tempo all'ultima volta che la Vecchia Signora è scesa nello stadio blaugrana; era il 2003, ed anche in quell'occasione si giocavano i quarti di finale di Champions, e la Juventus eliminò il Barcellona grazie ad una rete di Marcelo Danubio Zalayeta nei tempi supplementari.

Juventus, Zalayeta e l'ultima gioia al Camp Nou

Quattordici anni fa i bianconeri, allenati all'epoca da Marcello Lippi, si qualificavano alle semifinali della "Coppa dalle grandi orecchie" dopo aver trionfato in terra catalana per 2-1 in una partita dalla risonanza ancora storica. Il match d'andata allo Stadio Delle Alpi, come ricordano le news Juventus dell'epoca, terminò con il risultato di 1-1, reti di Montero e Saviola, e tutti i favori del pronostico della qualificazione pendavano dalla parte degli spagnoli. I bianconeri erano chiamati all'impresa al Camp Nou e con il vantaggio firmato al 53esimo da Pavel Nedved tutto parve mettersi per il verso giusto; ma 13 giri di orologio dopo, e a seguito di diversi interventi prodigiosi di Buffon, un giovane Xavi decise di colpire al cuore il popolo bianconero siglando la rete del pareggio che portava in dote i supplementari. A 10 minuti dal termine del tempo regolamentare Edgar Davids decise poi di farsi buttare fuori e le speranze della Juventus, piano piano, sembrarono affievolirsi. Il miracolo, la manna del cielo, arrivò però dagli uomini entrati dalla panchina: cross in mezzo dalla fascia destra da parte di Birindelli con Zalayeta che si infilò tra le maglie di Puyol e Gerard siglando col piattone destro il gol del definitivo 2-1 che significò semifinale. Questa sera i giocatori bianconeri dovranno dare tutto per vivere e far vivere ai propri sostenitori una notte magica, così da poter esser ricordati e appellati come i "nuovi eroi del Camp Nou".