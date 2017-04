Ranking UEFA per Club: Juventus crolla al terzo posto dopo il passaggio di Real e Atletico

19/04/2017 13:26

RANKING UEFA CLUB / Dopo le qualificazioni al prossimo turno di Champions League di Real Madrid e Atletico Madrid, rispettivamente contro Bayern Monaco e Leicester, la UEFA ha aggiornato il Ranking per Club. Nella classfica generale domina il Real Madrid, seguito da Bayern Monaco e Barcellona. Medaglia di legno all'Atletico Madrid, con la Juventus, prima italiana in classifica, a seguire al quinto posto.

Ben altre invece le gerarchie quando si tratta della stagione in corso, con la Juventus che, in attesa del risultato di stasera al 'Camp Nou', scende al terzo posto, dietro Real e Atletico. Alle spalle dei bianconeri proprio il Barcellona che stasera proverà l'ennesima remuntada della sua storia, anche per un sorpasso in classifica.

CLASSIFICA STAGIONALE

1 Real Madrid

2 Atletico Madrid

3 Juventus

4 Barcellona

5 Bayern Monaco

6 Borussia Dortmund

7 Leicester

8 Monaco

9 Siviglia

10 Psg

CLASSIFICA GENERALE

1 Real Madrid

2 Bayern Monaco

3 Barcellona

4 Atletico Madrid

5 Juventus

6 Psg

7 Borussia Dortmund

8 Siviglia

9 Benfica

10 Chelsea

L.I.