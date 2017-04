Inter, Zanetti: "Ecco l'obiettivo di Suning. Stadio? Progetto pronto da oltre un anno"

Raffaele Amato

18/04/2017 15:06

INTER ZANETTI / "Nel prossimo calciomercato costruiremo una squadra importante. Oltre al ritorno in Champions League, dove un club come il nostro è abituato a stare, l'obiettivo del gruppo Suning è quello di riportare l'Inter nella top ten del mondo. Tutta la società sta lavorando per raggiungere questo traguardo, tuttavia servono tempo e un preciso piano strategico. La nuova proprietà ha grande rispetto per l'identità e la storia del club, per questo insieme a noi dirigenti è al lavoro insieme per riportarla al vertice del calcio italiano e mondiale". Pensieri e parole di Javier Zanetti ai microfoni di 'Reuters'.

Inter, Zanetti annuncia: "Vogliamo rinnovare il 'Meazza'"

All'agenzia stampa britannica il vicepresidente nerazzurro ha affrontato soprattutto il tema stadio che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è e sarà fondamentale per il buon prosieguo dell'era cinese: "Siamo pronti a rinnovare e rendere più moderno il 'Meazza', che è uno degli stadi più belli del mondo - ha annunciato l'argentino - Il progetto è sul tavolo da più di un anno, speriamo che col Comune (e il Milan di Yonghong Li che, per bocca dell'ad Fassone, ha detto di voler costruire un impianto tutto suo, ndr) la situazione si risolva al più presto".

Per le news Inter, in chiusura d'intervista Javier Zanetti ha ringraziato la famiglia Zhang "che mi ha mostrato fiducia rendendomi una figura importante di tutto il club. Per me l'Inter è casa mia fin da quando sono arrivato qua nell'estate del 1995. E' stata, è e sempre sarà qualcosa di importante della mia vita".