Germania, gioia Khedira: "La striscia vincente continua"

26/03/2017 21:18

GERMANIA JUVENTUS KHEDIRA - Domenica speciale per Sami Khedira, capitano della Germania nel largo successo in casa dell'Azerbaigian. Il centrocampista della Juventus mostra tutta la sua soddisfazione al termine della sfida: "Cinque partite e 15 punti! La nostra striscia vincente continua a Baku", il tweet postato dal nazionale tedesco. Un Khedira carico, quindi, in vista del ritorno a Torino e del doppio-incrocio del 'San Paolo' contro il Napoli.



G.M.