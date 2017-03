Calciomercato Napoli, Ghoulam verso l'addio: possibile scambio con l'Inter

23/03/2017 08:20

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER GHOULAM CAPRARI / Con un rinnovo che tarda ad arrivare, il calciomercato Napoli si sta abituando all'idea di veder partire Faouzi Ghoulam la prossima estate. Il terzino franco-algerino è ancora distante dall'accordo con De Laurentiis, che sta già vagliando i nomi per sostituirlo. Su di lui già si stanno elevando ipotesi dalla Serie A e dall'estero: diversi club sono pronti ad approfittare della situazione. Così, la prossima cessione eccellete del calciomercato azzurro potrebbe riguardare la fascia sinistra, governata da Ghoulam con risolutezza sin dal suo arrivo nel gennaio del 2014. Subito titolare, l'ex Saint-Étienne si è imposto su buoni livelli facendo lievitare il suo valore di mercato, che ora si aggira sui 18 milioni di euro. Tra le squadre interessate a lui per la prossima estate c'è anche l'Inter, da tempo alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Ghoulam rappresenterebbe un innesto di qualità sia per le capacità di spinta sia per i miglioramenti che ha fatto in fase difensiva. Così, sull'asse Napoli-Inter potrebbero aprirsi interessanti scenari, con un possibile scambio in vista.

Calciomercato Napoli, Inter su Ghoulam: piace Caprari

Prima che l'Inter decidesse di acquistarlo la scorsa estate, Gianluca Caprari è stato un obiettivo del Napoli. Classe '93, il giovane attaccante si sta mettendo in luce anche in massima serie nonostante la difficile stagione del Pescara. Con gli azzurri che rischiano di vedere alcuni cambiamenti in attacco (Insigne e Mertens non hanno rinnovato ancora, Giaccherini vuole più spazio), potrebbe essere lui il profilo giusto per su cui puntare la prossima estate.

Caprari rientrerebbe nella trattativa con l'Inter per Ghoulam. Sarri avrebbe un altro giovane da valorizzare, capace di giocare come vice Callejon o vice Insigne (in caso di necessità anche come 'falso 9'), Pioli si ritroverebbe un valido terzino per puntare finalmente a un posto in Champions. Il rinnovo di Ghoulam è in stand-by, le indiscrezioni si moltiplicano. E il Napoli si cautela.

M.D.A.