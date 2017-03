21/03/2017 05:05

SKRINIAR SAMPDORIA / La carriera di Milan Skriniar potrebbe proseguire in Inghilterra: secondo quanto scrive il 'Daily Mail', l'allenatore del West Bromwich Albion Tony Pulis era sugli spalti in occasione di Sampdoria-Juventus per visionare dal vivo il difensore slovacco.

S.D.