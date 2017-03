10/03/2017 15:44

GENOA SAMPDORIA PREZIOSI FERRERO / Non sarà allo stadio Enrico Preziosi per il derby con la Sampdoria. E' lo stesso patron rossoblu ad annunciarlo parlando ai giornalisti presenti al centro sportivo: "Non sarò allo stadio. Rispondere a Ferrero? Dice che è un mio amico, non si fanno gli scherzetti agli amici. Non rispondo, ora non parlo, una battuta la facciamo dopo il derby".

B.D.S.