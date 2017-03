Europa League, Garcia: "Non posso tifare Roma. Spero che Totti..."

08/03/2017 17:31

GARCIA LIONE ROMA / Anche Rudi Garcia ha parlato della sfida tra Lione e Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa l'ex tecnico dei capitolini, attualmente al Marsiglia, ha ribadito che i giallorossi gli sono rimasti nel cuore ma che "essendo francese non posso augurarmi che vinca una squadra straniera: ci servono i punti per il ranking Uefa. Che vinca il migliore... Di certo spero che domani il pubblico francese possa assistere da vicino alle giocate di Francesco Totti: lui è qualcosa di eccezionale. Il calciatore eterno della città eterna".

M.R.