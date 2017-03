Crotone-Sassuolo, Di Francesco: "Il vento ha condizionato la gara"

05/03/2017 17:39

CROTONE SASSUOLO DI FRANCESCO / Il Sassuolo torna a casa con un punto: col Crotone termina a reti bianche. "Il vento ha sicuramente condizionato la partita - ha esordito Eusebio Di Francesco a 'Rai Sport' - ma dovevamo essere più bravi a interpretare queste condizioni climatiche avverse, mi riferisco soprattutto ai centrocampisti e i difensori. Abbiamo fatto poco per innescare i nostri esterni d'attacco, che hanno grandi qualità. Il Crotone comunque ha dato l'anima per portare a casa i tre punti, che per loro sarebbero stati necessari", la disamina del tecnico neroverde.

D.G.