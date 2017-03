PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-PALERMO: Rispoli di forza, Belotti strepitoso

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

05/03/2017 16:50

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-PALERMO: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Torino batte in rimonta il Palermo, conquistando il secondo successo del 2017. Cominciano forte i granata, che sbagliano in area con Belotti e Iago Falque. I rosanero tengono bene e trovano la rete al primo vero affondo, beccando Hart. Enrique e Balogh corrono su ogni pallone, Zappacosta e Barreca non incidono sulle corsie esterne. Nella ripresa Mihajlovic gioca le carte Ljajic, Maxi Lopez e Iturbe, il Palermo lotta con le forze di Gonzales e Morganella.

TORINO

Hart 5,5 – Qualche brivido di troppo quando deve controllare la palla con i piedi, macchinoso sul tiro di Rispoli.

Zappacosta 6 – Su un suo cross Belotti potrebbe far gol di testa prima dell’intervallo. Si limita a fare la fase difensiva, controllando Balogh sullo 0-0. Successivamente si alza un po’, ma senza grossi effetti.

Rossettini 5,5 – Torna dal primo minuto al centro della difesa, dopo lo stop per infortunio. Nel secondo tempo gli attaccanti rosanero gli prendono le misure ed entrano in area con più facilità.

Moretti 5,5 – Appare indeciso nell’occasione del gol di Rispoli. Ci prova senza fortuna con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Barreca 5,5 – Non ha vita facile sulla fascia sinistra, Rispoli lo controlla quando va alla ricerca del cross.

Gustafson 5,5 – La sua occasione giunge in occasione della squalifica di capitan Benassi. Sceglie spesso la soluzione in verticale, ma è troppo lento nel gioco. Dal 60’ Maxi Lopez 6,5 – Entra in campo con la giusta voglia e crea un paio di buone occasioni nell’area del Palermo. Sfiora la rete sul finale.

Lukic 6 – Mihajlovic gli conferma la fiducia dal primo minuto. Abbastanza ordinato nell’impostazione, non rischia più di tanto in fase difensiva.

Baselli 6 – Tenta un paio di inserimenti, ma non è preciso nella scelta dei tempi.

Iago Falque 5,5 – A metà primo tempo Belotti lavora di forza un pallone per lui, che però non trova la porta. Dal 72’ Iturbe 6,5 – Anche lui entra bene in partita e si rende protagonista in avanti.

Belotti 8 – Continua la scalata nella speciale classifica della scarpa d’oro, insieme a campioni del calibro di Messi e dell’ex rosanero Cavani. Indossa per l’occasione la fascia da capitano al posto dello squalificato Benassi. Al pronti via non aggancia in area, poco dopo fa tutto solo in contropiede ma Posavec fa buona guardia. Prima dell’intervallo schiaccia male la palla di testa a due passi. Nella ripresa trova la rete del pari, approfittando di un errore del portiere. Dopo un paio di minuti inventa un’acrobazia che vale il 2-1, ventunesima rete in campionato. Ne fa 3 al minuto 80: strepitoso.

Boye 5 – Festeggia il suo ventunesimo compleanno partendo ancora da titolare. Delude le aspettative: corre tanto, ma il più delle volte non è concreto e non incide mai. Mihajlovic lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46’ Ljajic 6,5 – Dopo dieci minuti della ripresa spreca una buonissima occasione sotto porta. Con l’attacco del Torino è più vivace e concede meno riferimento.

All. Mihajlovic 6 – Prepara una partita aggressiva in mezzo al campo, con Gustafson nel ruolo di vice Benassi e Boye ancora una preferito a Ljajic. I granata partono forte, ma sbagliano troppo sotto porta. Il Palermo trova il gol su contropiede e si arrocca dietro.

PALERMO

Posavec 5,5 – Bravo a chiudere lo specchio su un tiro di Belotti nei primi minuti. Sbaglia completamente l’uscita sulla rete di Belotti.

Rispoli 7 – Nel primo tempo mette il corpo davanti alla porta e salva su un tiro a colpo sicuro. Poco dopo conquista con orgoglio la palla, fa tutto il campo e trova l’angolino per battere Hart. Dal 55’ Morganella 5,5 – Spazza dalla propria area di gioco a costo di consegnare la palla agli avversari. Lotta con il fisico e non risparmia sportellate a nessuno.

Cionek 5,5 – Respinge come può tutti i palloni dalla propria area di gioco. Non bada alla forma, abile sul gioco aereo.

Andelkovic 5,5 – Accorcia in qualche modo su Belotti, evitando di finire nella trappola degli attaccanti del Torino. Non può nulla rete reti.

Aleesami 5,5 – Bene in copertura, trova quasi sempre il corridoio per attaccare la fascia.

Gazzi 6 – Torna da ex allo stadio Grande Torino e si prende gli applausi dai suoi ex tifosi, anche se la sua manovra sembra piuttosto lenta e prevedibile.

Chochev 6 – Buon approccio di gara, cresce col passare del tempo e non si tira indietro quando c’è da lottare per difendere il vantaggio. Cala nella ripresa. Dal 84’ Diamanti s.v.

Sallai 5,5 – Al quarto d’ora sfugge a Barreca, ma sbaglia completamente il tiro dal limite. Dal 64’ Gonzales 6 – Entra in campo per dare energie fresche al centrocampo del Palermo.

B.Enrique 6,5 – Lotta con voglia su ogni pallone e sbroglia qualche situazione difficile in fase difensiva.

Balogh 5 – Insiste sulla corsia di destra alla ricerca di palloni buoni, l’asfissiante pressing dei giocatori del Torino ne limitano la manovra. Sbaglia tanto e lascia in dieci la squadra per falli da giallo netto.

Nestorovski 5,5 – Sfrutta male un suggerimento di Balogh poco prima del quarto d’ora. Poco o niente per il resto del match.

All. Lopez 6 – Sceglie di fermare gli attaccanti del Torino con due mediani a fare da schermo davanti alla difesa e un pressing molto alto. Rosanero tatticamente perfetti e gol di Rispoli che porta ai frutti sperati. Nel secondo tempo l’ex Belotti firma la rimonta.

Arbitro: Rizzoli 5,5 – Non può evitare le ammonizioni di Balogh e Rispoli nel primo tempo, per gioco pericoloso. A inizio secondo tempo non fischia un fallo su Belotti, costretto a uscire fuori dal campo per farsi assistere dallo staff medico. La gestione dei gialli resta coerente anche nella seconda frazione di gioco.

TABELLINO

TORINO-PALERMO 3-1

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Gustafson (60’ Maxi Lopez), Lukic, Baselli; Iago Falque (72’ Iturbe), Belotti, Boye (46’ Ljajic). A disp: Padelli, Cucchietti, Molinaro, Acquah, Valdifiori, De Silvestri, Remacle, Ajeti. All. Mihajlovic

PALERMO (4-2-3-1): Posavec; Rispoli (55’ Morganella), Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev (84’ Diamanti); Sallai, B.Enrique, Balogh; Nestorovski. A disp: Fulignati, Vitiello, Goldaniga, Trajkovski, Embalo, Jajalo, Sunjic, Bonfiglio, Lo Faso. All. Lopez

ARBITRO: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 30’ Rispoli (P), 74’ Belotti (T), 76’ Belotti (T), 80’ Belotti (T)

Ammoniti: 27’ Balogh (P), 33’ Rispoli (P), 56’ Sallai (P), 77’ Balogh (P)

Espulsi: 77’ Balogh (P)