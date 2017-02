Calciomercato, ESCLUSIVO: Atalanta e Frosinone osservano Piriz

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/02/2017 10:21

ATALANTA FROSINONE PIRIZ - Seguito nella sessione di mercato di gennaio dal Genoa e dalla Sampdoria, Facundo Piriz è poi rimasto al Terek Grozny. La squadra russa sarà ospite oggi dell'Udinese per un match amichevole che inizierà alle 15. Un'occasione per le squadre interessate al 26enne centrocampista uruguaino, con passaporto italiano, per seguire da vicino la sua prestazione. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, osservatori di Atalanta e Frosinone saranno presenti sugli spalti della 'Dacia Arena' proprio per Piriz, calciatore che potrà arrivare a parametro zero l'estate prossima, vista la scadenza di contratto con il Terek fissata il 30 giugno 2017. E, allo stato attuale, non ci sono margini per un rinnovo. Dunque, un'occasione per chi ha bisogno di un centrocampista di sostanza e qualità.