Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: si segue il 'Donnarumma di Francia' per il post Marchetti

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

13/02/2017 08:20

CALCIOMERCATO LAZIO ESCLUSIVO LAFONT - Per costruira una squadra vincente, bisogna partire dalle fondamenta, quindi dalla difesa. La prima regola del calcio è: non prendere gol. Appare quindi evidente la necessità di affidare le chiavi della porta ad un estremo difensore di livello. 'Problema' che presto potrebbe dover affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. Nonostante infatti un contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2018, Federico Marchetti potrebbe lasciare la Capitale già la prossima estate, lasciando un posto vacante nella rosa biancoceleste. Per questo, il calciomercato Lazio è già in movimento: il direttore sportivo del club di Formello, Igli Tare, sta già monitorando i profili di diversi giovani portieri. Non è tra l'altro da escludere, che un colpo tra i pali possa arrivare comunque, anche qualora l'ex Albinoleffe e Cagliari resti fino alla naturale scadenza del suo accordo. L'estremo difensore di Bassano del Grappa, ha infatti compiuto lo scorso 7 febbraio 34 anni ed un innesto 'fresco' nel ruolo, guardando al futuro, di certo non guasterebbe.

Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: nel mirino c'è Alban Lafont del Tolosa, il Donnarrumma della Ligue 1

Ecco dunque che ai nomi già noti (Pierrick Cros, Perin, Navas e Neto), secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, se ne affianca uno nuovo, quello di Alban Lafont del Tolosa. Il 18enne portiere originario della Burkina Faso e naturalizzato francese, sta facendo benissimo in Ligue 1, al punto di essere stato indicato da molti come il 'Donnarumma Transalpino'. Anche se il paragone, onestamente, appare un po' forzato, il giovane estremo difensore mostra qualità importanti e una sicurezza non comune vista, l'età e la delicatezza del ruolo. Lafont è valutato dal suo club intorno agli 8 milioni di euro e potrebbe sbarcare nella capitale per giocarsi il ruolo di primo portiere con il 21enne

Thomas Strakosha, che tanto bene ha fatto tra i pali quando impiegato dal tecnico Inzaghi. Il prossimo giugno comunque, potrebbe tornare anche Guido Guerrieri, promettente portiere di Roma, in prestito fino a fine stagione al Trapani. Le opzioni, giovani ed interessanti, non mancano in casa Lazio. E' soltanto ora di scegliere.