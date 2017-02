Serie B, 25a giornata: cade il Verona, sorpasso Frosinone! Benevento sul podio

11/02/2017 17:00

SERIE B 25 GIORNATA RISULTATI / La Serie B ha una nuova capolista e si tratta del Frosinone che ha regolato per 1-0 il Carpi ed ha sfruttato il passofalso del Verona, battuto in trasferta dall'Avellino (2-0 finale). Bene anche il Benevento (2-1 sul Latina in rimonta) che aggancia il podio del campionato in attesa della sfida tra Entella e Spal delle 18. Vittoria esterna per lo Spezia sul campo della Pro Vercelli col punteggio di 2-0. Pareggio per 1-1 tra Brescia e Pisa e medesimo risultato finale anche per Cesena-Bari e Novara-Cittadella. Il Trapani ad Ascoli riesce a strappare un punto sulla sirena: pareggio al 93esimo di Manconi.

Ascoli-Trapani 2-2: 13' e 23' Favilli (A), 57' Citro (T), 93' Manconi (T)

Avellino-Verona 2-0: 50' Paghera rig. (A), 60' Verde (A)

Benevento-Latina 2-1: 20' Corvia (L), 41' Pezzi (B), 61' Ciciretti (B)

Brescia-Pisa 1-1: 21' Mannini rig. (P), 30' Caracciolo (B)

Cesena-Bari 1-1: 17' Floro Flores (B), 56' Ciano (C)

Frosinone-Carpi 1-0: 20' Terranova (F)

Novara-Cittadella 1-1: 19' Galabinov (N), 77' Iunco (C)

Pro Vercelli-Spezia 0-2: 55' Maggiore (S), 81' Fabbrini (S)

Classifica Serie B: Frosinone, 47, Verona 45, Benevento 43, Spal 41*, Cittadella 39, Spezia 37, Perugia 35, Entella 34*, Bari 34, Carpi 33, Salernitana 31, Novara 31, Ascoli 30*, Avellino 29, Cesena 28, Brescia 28, Vicenza 27, Pisa 27, Latina 26, Pro Vercelli 25*, Ternana 23, Trapani 21.

*Una partita in meno