Palermo, Nestorovski: "Voglio essere il migliore, qui la mia giusta dimensione"

09/02/2017 09:23

PLERMO NESTOROVSKI / Ilija Nestorovski è tra i talenti sui quali il Palermo punta per salvarsi. L'attaccante macedone, reduce dal gol-vittoria contro il Crotone, ha raccontato al 'Corriere dello Sport' alcuni aspetti della sua vita privata: "Non ho Playstation, la politica non mi interessa, sono cristiano. Guardo la tv per il calcio anche dieci volte lo stesso gol. Musica? Motivetti per bambini, io ascolto quella balcanica. Ultimo libro letto? All'asilo... Ne sarà passato di tempo? Adesso dopo dieci pagine mi annoio. Ho provato con la storia di Ferguson... Nessuna emozione. Guardare film? Ore buttate. Al massimo "X Factor". Le auto? Non sono il tipo che copio il compagno che arriva in Porsche. I soldi preferisco investirli nel mattone".

L'INFANZIA - "Finita la scuola, mi fermavo con gli amici nel campetto allora di cemento: calcio, basket, pallamano. Adesso sono tutti alle prese con internet e facebook e quei campetti restano vuoti. Gol? Pur di giocare dicevo che ero portiere. Anche mio figlio farà il calciatore mai in porta anche se l'importante a quell'età è divertirsi. Non sono cambiato. Mi chiedono: il Napoli, la Juve, il Real? Voglio essere felice, se sto in panchina non lo sono".

LE RADICI - "Papà Goran lavora come manutentore in un liceo. Impiegato statale. La mamma Giordana in una fabbrica di vestiti. A Prilep ci si arrangia. E poi mia sorella, Natali, più piccola di un anno, fidanzata. Soprannomi? Per mia moglie sono: 'Mio amore' o 'Sole', in macedone come dire ti voglio bene. Nel mondo del calcio 'Nestor' e ora, dopo tanti gol, anche 'maestro'".

OBIETTIVI - "Diventare capocannoniere in A. Essere il migliore, sempre. Del resto anche a carte con mia moglie o a palla con mia figlia, voglio solo vincere. Se sei il migliore, gli occhi saranno puntati su di te. Prima non avevo grandi squadre o soldi. Oggi sono in paradiso. Lo sono sempre stato dove ho lasciato il cuore. Qui a Palermo rappresento un simbolo, vivo bene, è la mia dimensione. Posso andare anche a Roma o a Torino ma se non gioco il fuoco si spegne".



SUPERSTIZIONE - "Una volta in Croazia segnai con le mutande blu e chiesi a mia moglie di conservarle solo per la partita. Se faccio gol, ripeto gesti e situazioni. Comunque debbo essere il primo ad entrare in campo. Contro il Napoli, ho preso un'omelette a colazione e ora continuo a farlo".

M.D.A.