Calciomercato Juventus, sfuma l'idea Quaison: va al Mainz

30/01/2017 21:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS QUAISON MAINZ / L'idea stuzzicava Marotta, ma è destinata a restare tale. Robin Quaison, infatti, volerà nelle prossime ore in Germania. La Juventus voleva approfittare della scadenza a giugno del contratto dello svedese per prelevarlo dal Palermo e girarlo all'Empoli, ma il centrocampista alla fine ha deciso di prendere la strada che porta al Mainz: secondo 'Sky Sport', i rosanero hanno accettato l'offerta di 2 milioni di euro più 500mila di bonus. L'annuncio potrebbe arrivare a breve.

D.G.