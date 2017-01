Calciomercato Juventus, Bonucci 'saluta' Evra: "Ha dato tanto!"

20/01/2017 18:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI EVRA / In casa Juventus continua a tenere banco il caso Patrice Evra. L'esperto terzino francese, che da tempo ha parlato con dirigenza e staff tecnico sul possibile addio, sta valutando con attenzione il suo futuro in questa sede di calciomercato invernale. Arrivato nell'estate del 2014, potrebbe lasciare il club bianconero per trovare maggiore continuità in un'altra compagine. Come anticipato da Calciomercato.it, su Evra ci sono Valencia e Crystal Palace ma non è da sottovalutare anche un ritorno di fiamma del Monaco. Il calciatore ha un contratto fino a giugno con opzione per un'altra stagione e, in caso di addio, punterebbe a un accordo di 18 mesi o di 6 più l'opzione per un altro anno. Il suo attuale ingaggio alla Juventus è di circa 2,5 milioni a stagione.

Il calciomercato Juventus, in attesa di novità, sta pensando ai possibili sotituti. Il nome caldo resta Sead Kolasinac, talento 23enne che lo Schalke 04 non vuole cedere per meno di 4 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo (piace anche in Premier League). Oltre a Spinazzola, l'alternativa è Mattia De Sciglio del Milan, per il quale di recente c'è stato un contatto con gli agenti.

Calciomercato Juventus, Bonucci su Evra: "Ha dato tanto"

Tante le domande che nelle ultime settimane sono state fatte ai tesserati della Juventus. Se Marotta ha fatto capire che non si farà trovare impreparato in caso di addio, Leonardo Bonucci ha voluto mandare un messaggio al suo compagno: "Credo che sia un grande uomo prima di essere un grande giocatore. Ha parlato con la società e con l'allenatore, si è chiarito e non sta a me capire il perché, sono affari loro - dice ai microfoni di 'Premium Sport' - E' un professionista serio, si allena con i preparatori perché non è al top ma non vedo problemi. Poi se le strade tra lui e la Juve si dovessero separare credo che lui abbia dato tanto a questa squadra sia in campo che fuori. Io, ma credo anche la società, dirò sempre grazie a Patrice sia se rimarrà qui, sia se decidesse di andare via".

M.D.A.