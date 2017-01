Calciomercato Roma, stretta per il ritocco dell'ingaggio di Nainggolan: ma attenzione a Chelsea e City

20/01/2017 09:28

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN - Radja Nainggolan è certamente l'uomo in più della Roma di Luciano Spalletti. Dopo la partenza di Miralem Pjanic direzione Torino (sponda Juventus), la stella del centrocampista della nazionale belga ha iniziato a brillare ancora di più di quanto non avesse già fatto nelle scorse stagioni. Corsa, grinta, tecnica e anche bellissimi e decisivi gol: insomma, un giocatore completo che sta trovando la sua consacrazione definitiva a livello internazionale, meritandosi il famigerato appellativo di 'Top Player'. Ma questo ambito titolo, fa rima anche con calciomercato e l'inevitabile interesse da parte dei più prestigiosi club d'Europa.

Calciomercato Roma, la priorità è blindare il gioiello Nainggolan: Chelsea, City e United in agguato

Secondo quanto appreso infatti, in questi giorni, Chelsea (dove il fratello di Nainggolan voleva che si trasferisse), Manchester City e Manchester United, sarebbero tornate prepotentemente alla carica per il numero quattro giallorosso. Conscia del rischio concreto di poter perdere il calciatore in estate, la dirigenza dell club di Trigoria ha però intenzione di concludere a breve giro le trattative per l'adeguamento dell'ingaggio (senza quindi modificare la data della scadenza dello stesso, prevista per il giugno del 2020) dell'ex Cagliari. L'entourage del giocatore chiede 4 milioni di euro netti all'anno, la Roma ancora non è arrivata a coprire tale cifra (l'ultima offerta è vicina ma comprende i bonus). Le parti comunque convergono e il giocatore ha più volte espresso la volontà di restare nella Capitale. Blindare Nainggolan, ad oggi, potrebbe essere uno dei colpi più importanti del calciomercato Roma.

F.S.