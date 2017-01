Inter, Gagliardini e il corteggiamento della Juventus: ecco la verità

19/01/2017 17:08

INTER GAGLIARDINI / Subito protagonista con la maglia dell'Inter, Riccardo Gagliardini ha vissuto una settimana in una centrifuga di emozioni: "Sì, è stata una settimana che mi ha sconvolto la vita - le sue parole a 'Premium Sport' - un piano di emozioni. Arrivare in una società come l'Inter, giocare subito due partite e vincerle è sicuramente qualcosa di bello. Non voglio nemmeno fermare a pensarci, però: voglio subito concentrarmi sulla prossima sfida di Palermo. È una partita importantissima per dare continuità ai nostri risultati: se scenderemo in campo con l’atteggiamento visto nelle ultime uscite, sono sicuro che conquisteremo i tre punti".

Nelle news Inter si precano i paragoni con Gerrard e Lampard per Gagliardini. Lui non si tira indietro: "I complimenti non mi fanno paura: fa piacere essere paragonato a campioni di quel calibro, ma non ci do peso perché voglio solo pensare a fare il mio sul campo. I miei genitori mi consigliano di rimanere me stesso, di giocare come so".

Inter, Gagliardini: "Juventus su di me? Non lo so"

Gagliardini racconta del suo ambientamento a Milano: "Mi ha colpito il gruppo. Quando arrivi da una società come l'Atalanta in un club come l'Inter pensi che i giocatori che andrai a incontrare, essendo campioni, possano essere difficili. Invece ho incontrato un sacco di ragazzi umili e disponibili. Mi hanno permesso di integrarmi al meglio, hanno facilitato il mio inserimento".

Il calciomercato non finisce mai e a Gagliardini viene chiesto di scegliere chi acquistare tra Berardi, Bernardeschi o Verratti, tutti obiettivi dell'Inter: "Sono appena arrivato e faccio il giocatore, non il direttore sportivo. Sono tre giocatori fortissimi, ognuno di loro farebbe bene. Chi tra i miei ex compagni? Sono legato a tutti e auguro a ognuno il meglio possibile per la propria carriera". Infine sul corteggiamento della Juventus: "Non lo so, lascio lavorare il mio procuratore. Ora sono qui e sono felice. Il terzo posto è raggiungibile: veniamo da diverse vittorie e se andiamo avanti con la stessa voglia di vincere ogni partita, arriveremo in alto".

B.D.S.