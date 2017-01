Roma-Sampdoria, Spalletti: "Niente esperimenti. Dzeko calciatore divino"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

ROMA SAMPDORIA CONFERENZA SPALLETTI / Giovedì di coppa Italia: le news Roma parlano della sfida tra i giallorossi e la Sampdoria in programma domani sera all''Olimpico'. La partita è stata presentata da Luciano Spalletti in conferenza stampa: Calciomercato.it ha seguito per voi le dichiarazioni del tecnico toscano.

ASSENTI - "Dobbiamo sciogliere dei dubbi. Juan Jesus è stato male e abbiamo preferito lasciarlo a casa. Rüdiger oggi si allenerà regolarmente. Florenzi sta recuperando. Per il resto siamo a posto".

TURNOVER - "Occasione per chi gioca meno? Si parte subito male. Domani è una partita da dentro o fuori, non ci saranno esperimenti. E' successo di alzare un po' di coppettine e nel momento che le alzi sembra che inizi una nuova vita, ti senti più forte. La Roma ha necessità di vincere, per la sua gente e per il movimento di affetto che porta. Non siamo nelle condizioni di arrivare oggi e di dire che domani è una partita in cui si fanno giocare chi ha giocato poco. In campo andrà chi vince, altrimenti restano tutti fuori. La Roma per crescere deve vincere".

SAMPDORIA - "Il fatto che in fondo tre squadre siano staccate permette alle altre di fare esperiementi. La Sampdoria è una squadra apprezzata da tutti, gioca un bel calcio. Giampaolo lo conoscono tutti, farà vedere tutto il suo lavoro. Abbiamo visto anche le difficoltà che ci ha creato duarnte lapartita di campionato".

Roma-Sampdoria, Spalletti in conferenza su formazione e contratto

OSSESSIONE - "Sì, sono ossessionato dalla Roma, dalla voglia di dare vittorie alla Roma. Se lo aspetta la gente. Un obiettivo giornaliero, un’ossessione. Dobbiamo per forza evidenziare che diamo il massimo sempre".

FORMAZIONE - "Alisson gioca, fa sempre vedere che può assicurarci il livello di Szczesny. Mario Rui si sta allenando a buoni livelli, c’è da valutare qualcosa sulla condizione fisica. Sarà sicuramente della partita. Negli ultimi giorni ci siamo allenati singolarmente, se mi dà sensazioni positive anche per tutti i 90 minuti".

DZEKO - Inevitabile una domanda su Dzeko dopo l'errore dal dischetto di Udine e le parole di Spalletti nel post gara: "L'ho punzecchiato, mai criticato. La chiave è non accontentarsi. Ha fatto partite stupende ed ha fatto una buona partita anche domenica pur sbagliando alcune occasione. Quando gli capitano 5 occasioni e fa due gol non deve accontentarsi. Non bisogna accontentarsi, quella è la differenza tra chi ha carattere e chi no. Lo dico alla squadra, non ha Dzeko. Anzi, dico che è un giocatore divino: vediamo se domani qualcuno fa il titolo".

CONTRATTO - "Se vinco la coppa Italia resto? Non parlo più del mio contratto fino al termine della stagione. Conta avere calciatori in gradi di portare a casa il massimo".