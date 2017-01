Calciomercato Lazio, El Ghazi si allontana: spunta il Lille

12/01/2017 23:59

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI LILLE / La mancata cessione di Filip Djordjevic sta costando caro alla Lazio. Come riporta 'Sky Sport', infatti, senza l'introito garantito dall'addio del serbo il patron Lotito non può chiudere per El Ghazi con l'Ajax. E questa fase di stallo può favorire il Lille che ha messo sul piatto un'offerta da 7 milioni di euro: proposta che alletta i 'Lancieri' tanto che la trattativa potrebbe chiudere già nelle prossime 48 ore.

El Ghazi non è l'unica pista che la Lazio sta seguendo: come vi abbiamo svelato, nelle ultime ore a Formello si sta pensando anche a Iwobi dell'Arsenal.

D.G.