Calciomercato Palermo, Zamparini ripensa a De Zerbi: le ultime di CM.IT sulla panchina rosanero

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

08/01/2017 23:25

CALCIOMERCATO PALERMO CORINI DE ZERBI / La sconfitta del Palermo nello scontro salvezza con l'Empoli sembra essere stata fatale per Corini. O forse ha fatto perdere definitivamente le speranze a Zamparini. Il patron rosanero in queste ore starebbe facendo valutazioni che guardano oltre, alla concreta possibilità di dover ricostruire dalla serie B. Da qui la possibilità di consolidare il gruppo dei giovani sin da subito, affidandoli a De Zerbi, con il quale è previsto un incontro domani. Con l’ex tecnico del Foggia, succeduto qualche settimana fa da Corini, un discorso relativo non solo al presente ma anche al futuro. Dunque l'ennesimo cambio di guardia sulla panchina del Palermo sembra ormai alle porte.