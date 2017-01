Calciomercato Juventus, da Rincon-Luiz Gustavo a Pjanic-Dybala: le mosse bianconere

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/01/2017 12:37

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il calciomercato invernale prende il via ufficialmente oggi, martedì 3 gennaio 2017, ma la Juventus si è mossa per tempo mettendo le sue mani bianconere su Tomas Rincon del Genoa già nei giorni scorsi. L'acquisto del centrocampista venezuelano, che era nel mirino anche della Roma, è stato ufficializzato oggi dalla 'Vecchia Signora'. Il primo colpo di calciomercato Juventus, salvo sorprese, non rimarrà un caso isolato nella casella acquisti della Juve. La società Campione d'Italia, perso Axel Witsel 'conquistato' da un ingaggio monstre garantito dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro in Cina, valuta ora altri profili per il nuovo innesto a centrocampo.

Calciomercato Juventus, ecco le condizioni per l'affare Luiz Gustavo

La Juventus monitora Luiz Gustavo in casa Wolfsburg, ma ad oggi il club bianconero non ha ancora mosso passi concreti per l'acquisto del calciatore brasiliano. Il Wolfsburg è rigido sull'eventualità di una cessione di Luiz Gustavo in prestito con diritto o obbligo di riscatto a gennaio, preferendo nel caso un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro. La posizione del club tedesco, però, potrebbe ammorbidirsi nell'eventualità in cui la Juventus tramutasse l'interesse per il giocatore in una trattativa vera e propria. L'Inter, intanto, si è defilata per virare con decisione su Roberto Gagliardini dell'Atalanta. Luiz Gustavo, che ha un contratto fino al 2018 con la società tedesca, ha dichiarato sul suo futuro: "Nel caso in cui arrivasse un'offerta buona per entrambe le parti ne parleremmo". Restano valide, ad ogni modo, in casa Juventus le opzioni alternative, in particolare le piste che conducono a Corentin Tolisso del Lione e Steven N'Zonzi del Siviglia.

Calciomercato Juventus: Dybala, Pjanic, Morata, suggestioni e rumors in entrata e in uscita

La Juventus, impegnata nella ricerca del rinforzo a centrocampo a gennaio, è al centro di numerose indiscrezioni di mercato. A tenere banco, a Torino, è il futuro di Paulo Dybala, corteggiatissimo in Spagna da Barcellona e Real Madrid (secondo il 'Mundo Deportivo', i 'Blancos' avrebbero già il sì del giocatore su un futuro trasferimento nella Liga). La Juve vuole blindare la 'Joya' con un nuovo contratto, ma secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it manca ancora l'intesa economica tra le parti per quanto riguarda il nuovo ingaggio, alla luce di una distanza tra domanda del giocatore e offerta bianconera da 5 milioni a stagione.

Nelle ultimissime ore, è tornato di moda in casa Juventus il nome di Alvaro Morata. Il 'Corriere dello Sport' ipotizza un clamoroso ritorno a Torino dell'attaccante, non più convinto di aver fatto la scelta giusta nel voler tornare al Real Madrid dopo la parentesi bianconera. CI sarebbero già stati dei contatti in merito, ma la trattativa appare complicata all'orizzonte.

Dall'Inghilterra, intanto, è emerso l'interesse dell'Arsenal per Miralem Pjanic, individuato come sostituto a lungo termine del partente Santi Cazorla. La Juventus non vuole privarsi a gennaio del 'gioiello' strappato alla Roma in estate, ma a giugno l'eventuale inserimento di Alexis Sanchez nella trattativa potrebbe rimettere tutto in discussione. L'attaccante cileno, infatti, è un obiettivo di lunga data in casa bianconera ed il suo futuro all'Arsenal è in discussione.

A fine dicembre, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Beppe Marotta aveva dichiarato a proposito del prossimo calciomercato estivo: "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo. Donnarumma? Siamo abili nel prendere giovani, ma non vogliamo creare problematiche ed il discorso non ci riguarda".